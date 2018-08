Aanvoerders Spaanse voetbalclubs verenigen zich tegen knotsgek plan om competitiematchen in de VS te spelen

Het zit er bovenarms op in de Spaanse eerste klasse van het voetbal. Afgelopen week heeft La Liga immers bekendgemaakt dat het vanaf nu een competitiewedstrijd wil laten doorgaan in de Verenigde Staten om daar het Spaanse voetbal te promoten. De aanvoerders van de twintig eersteklassers zijn niet opgezet met het plan en zullen woensdag in een gezamenlijk communiqué hun ongenoegen laten blijken. Dat schrijft de Spaanse sportkrant AS.