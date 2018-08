Nederlander die uitgeput zwemmarathon moest stopzetten krijgt klagende echtgenote over zich heen

De Nederlander Maarten van der Weijden, die maandag zijn Elfstedenzwemtocht om gezondheidsredenen heeft moeten staken, is intussen aan de beterhand. Dat meldt zijn woordvoerder, zo schrijft De Telegraaf. Toch kreeg de zwemmer ook klachten van zijn echtgenote over zich heen.

Omdat het volgens zijn arts niet langer verantwoord was om nog te zwemmen, moest de Nederlander Maarten van der Weijden zijn Elfstedenzwemtocht maandag na 163 kilometer en ongeveer 55 uur staken. Hij had te maken met een verstoorde zoutbalans, kon geen medicijnen binnenhouden en was bovendien in het water in slaap gevallen.

Volgens zijn woordvoerder heeft de zwemmer intussen een prima nacht achter de rug, maar heeft hij “spierpijn op plaatsen waarvan hij niet wist dat je daar spierpijn kan hebben. Ook is zijn lichaam her en der wat geschaafd”, staat er te lezen op De Telegraaf.

Stank

Zijn echtgenote, die nochtans vol was van trots, had ook nog een belangrijke boodschap voor hem. “Ik heb je de hele tijd begeleid, maar heel eerlijk: je stinkt en je gaat in bad”, vertelde de zwemmer dinsdag op de Nederlandse Radio 1. “Ik had vrijdag mijn laatste douche genomen en daarna alleen maar in dat water gelegen, vandaar.”

De Nederlandse zwemmer haalde met zijn zwemmarathon maar liefst 2,5 miljoen euro op. Met dat geld draagt hij bij aan kankeronderzoek. Het bedrag kan de komende dagen nog oplopen.