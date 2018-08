De huisspin is terug! Deze 5 tips kunnen helpen om paniek en gegil te vermijden

De spinnentijd lijkt stilaan weer te zijn aangebroken, dus is de kans groot dat je er de komende dagen tegen het lijf loopt in huis. Slecht nieuws voor zij die het al voelen kriebelen als ze slechts het woord ‘spin’ horen, het op een gillen zetten als ze een fors exemplaar zien en altijd een busje haarlak bij hebben om de kleine monsters te immobiliseren. En het slecht nieuws blijft komen: tegenwoordig is het vooral de grote huisspin die furore maakt.