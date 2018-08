Gevaarlijkste vijand van Trump legt schuldbekentenissen af. En dat is allesbehalve goed nieuws voor de Amerikaanse president

Michael Cohen (51), de ex-advocaat van Donald Trump, heeft een schuldbekentenis afgelegd tegenover de procureur in Manhattan. Hij bekende onder meer dat hij in opdracht van “een kandidaat” 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan “iemand”, met de bedoeling de verkiezing te beïnvloeden. Zijn verklaringen kunnen de Amerikaanse president in nauwe schoentjes brengen.

Het Amerikaanse gerecht onderzocht sinds een paar maanden de “affaires” van de gewezen vertrouweling van Trump. Cohen bekende dat hij 130.000 dollar (omgerekend 112.000 euro) betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels, vlak voor de presidentsverkiezingen. In ruil zou zij zwijgen over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump in 2006. Cohen zou de ex-vastgoedmagnaat en miljardair ook diensten bewezen hebben door andere duistere affaires uit de schijnwerpers te houden, berichten Amerikaanse media.

Het fiscale luik van het onderzoek was vooral gericht op Cohens taxilicenties, die hem honderdduizenden dollars zouden hebben opgeleverd. De procureur zou ook nagaan of Cohen geen valse verklaringen aflegde om leningen binnen te rijven waarmee hij nieuwe licenties kon kopen.

FBI-onderzoekers doorzochten in april het kantoor, de woning en een hotelkamer van Cohen. Daarbij namen ze e-mails en allerhande andere documenten in beslag, onder meer over Cohens omstreden betalingen. De onderzoekers zouden volgens Cohens advocaat getipt zijn door Robert Mueller, de vroegere FBI-baas en speciaal aanklager in het Rusland-onderzoek.

Gevaarlijk

Cohen heeft nu schuldig gepleit, in ruil voor een mogelijke strafvermindering en een vlotter proces. Concreet heeft hij voor een rechtbank in New York toegegeven dat hij overtredingen heeft begaan op de wet op de campagnefinanciering. Cohen gaf toe dat hij dat in opdracht deed van een kandidaat – “gecoördineerd en gestuurd door een federale presidentskandidaat” – zonder die bij naam te noemen.

Trumps ex-advocaat zou volgens verschillende media voor de rechtbank verklaard hebben dat hij in opdracht van “een kandidaat” 130.000 dollar aan “iemand” heeft betaald opdat die zou zwijgen, en met de voornaamste bedoeling de verkiezing te beïnvloeden.

Cohen pleitte in totaal schuldig voor acht feiten. Het gaat onder meer ook om belastingontduiking – zo zou hij de inkomsten uit de verkoop van een Birkin-handtas niet aangegeven hebben – en valse verklaringen aan een bank om een lening te bekomen. Het vonnis zou volgen op 12 december; Cohen riskeert een celstraf van ruim vijf jaar.

De bekentenissen, waarbij Trump als opdrachtgever wordt aangeduid, zijn de bevestiging van wat al langer bekend is: dat Cohen zijn kar heeft gekeerd tegen zijn voormalige held.

De voorbije weken gaf de ex-advocaat alvast een voorproefje. Eerst door een tape te lekken waarin ze zwijggeld voor een Playboymodel bespreken –Cohen zou geregeld hebben om 150.000 dollar zwijggeld te betalen aan de voormalige playmate Karen McDougal, die beweert een affaire met Trump gehad te hebben. Nadien door te stellen dat Trump wél op de hoogte was van de fameuze ontmoeting ­tussen zijn campagneteam en Russische ­lobbyisten.

De exacte reden voor de ommezwaai van Cohen is voorlopig onduidelijk. Wil hij Donald Trump onder druk zetten, wil hij een deal sluiten met de speciale aanklager of heeft hij – zoals zijn eigen advocaat beweert – oprecht het licht gezien en wil hij alleen nog de waarheid vertellen? Wat het motief ook zij, het belooft behoorlijk gevaarlijk te worden voor de president.

Geen commentaar

Trump heeft dinsdag de vragen genegeerd die journalisten naar hem riepen toen hij naar de trappen van Air Force One liep. Trump stapte in het presidentiële vliegtuig in Joint Base Andrews in Maryland, bij Washington, voor een vlucht naar een bijeenkomst van aanhangers in West Virginia. De journalisten vroegen hem naar zijn ex-advocaat Michael Cohen.

Trump vertrok enkele minuten voor Cohen zoals verwacht schuldig zou pleiten op een federale aanklacht in Manhattan. Net ervoor was ex-campagneleider Paul Manafort veroordeeld voor belastingontduiking en bankfraude.

Trumps advocaat Rudy Giuliani reageerde dat er “in de aanklachten tegen Mr. Cohen geen beschuldiging is dat de president iets verkeerd heeft gedaan”. Hij wees er ook op dat het “duidelijk is, zoals de aanklager zei, dat Mr. Cohens acties een patroon van leugens en oneerlijkheid weerspiegelen over een lange periode”, mogelijk verwijzend naar Cohens bekentenis dat hij “iemand” zwijggeld betaalde voor “een kandidaat”.

