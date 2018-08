Zwangere Marissa (20) kreeg tientallen hechtingen na aanval van hond: “Het bloed spoot uit haar lichaam”

De 22 weken zwangere Marissa de Lange (20) uit het Nederlandse Kampen is het afgelopen weekend aangevallen door een American Stafford. Gevolg: tientallen hechtingen, een gat in haar wang en twee afgebroken tanden. Haar ongeboren baby hield tot haar grote opluchting niets over aan de aanval.

Het incident vond plaats tijdens een bezoekje aan vrienden. Nadat ze één van de honden had geaaid en haar handen had gewassen, werd ze plots langs achter aangevallen. “Hij beet me in mijn gezicht en arm. Tot twee keer toe wist ik te ontsnappen, maar de hond kwam me achterna”, getuigt Marissa aan RTV Oost.

De hond, die duidelijk met zichzelf geen blijf meer wist, sleurde het slachtoffer vervolgens door het huis. Terwijl hield Marissa haar armen voor haar buik om haar ongeboren kindje te beschermen. Haar schoonzus, die ook aanwezig was in het huis, probeerde intussen de hond van de vrouw af te halen. Tevergeefs. Tot de hond plots zijn aanval staakte en ontsnapte via de achterdeur.

Na de aanval alarmeerde Marissa, die 22 weken zwanger was, haar vader Henk. Die vond haar terug in de douche, terwijl volgens hem bloed uit haar lichaam spoot. “Ik dacht echt dat ik haar zou kwijtraken”, zo herinnert de man zich.

Hond in beslag genomen

In het ziekenhuis kreeg Marissa uiteindelijk een twintigtal hechtingen in haar gezicht en zeven in haar arm. “Ik heb ook een gat in mijn wang, twee tanden zijn afgebroken en mijn haar moest worden afgeknipt”, zo vertelt ze nog tegenover RTV Oost. Tot haar grote opluchting is er met haar ongeboren baby niets aan de hand, zo blijkt na een bezoek aan de gynaecoloog.

De politie heeft de hond intussen in beslag genomen. Het dier zal door een gedragsdeskundige onderzocht worden. Volgens een politiewoordvoerder zal de burgemeester nadien bekijken wat er met de American Stafford zal gebeuren.