Belg wint duizelingwekkend bedrag met EuroMillions: jackpot van 107 miljoen euro

Een Belg heeft dinsdagavond met EuroMillions het duizelingwekkende bedrag van 107 miljoen euro gewonnen. Daarmee is hij de enige deelnemer die vijf winnende nummers en de twee winnende sterren correct voorspeld had en de gigantische jackpot binnenhaalt.

De winnende nummers zijn 16, 23, 42, 43 en 49. De winnende sterren 10 en 12. De winnaar - een Belg - haalt daarmee exact 107.839.228 euro binnen.

Het is overigens niet de eerste keer dat een landgenoot de EuroMillions-jackpot wint. In oktober 2016 won een straatveger uit Schaarbeek het duizelingwekkende bedrag van - hou u vast - 168 miljoen euro. Een jaar later, in juni 2017, haalde een Belg 153 miljoen euro binnen.

De Nationale Loterij raadt winnaars altijd aan om in het begin verder te leven zoals ze gewoon zijn, maar de schok was toen bijzonder groot voor Q., de straatveger uit Schaarbeek. “Ik kon het eerst niet geloven. Pas toen ik me achter mijn computer zette om de winnende cijfercombinatie nog eens te controleren, begon het door te dringen”, zou de man toen hebben gezegd tegen de begeleiders van de loterij.

Wie de dinsdag de jackpot van 107 miljoen euro heeft gewonnen, is voorlopig nog niet duidelijk.

