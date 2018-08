Club Brugge en Anderlecht hebben nog maar 10 dagen voor dringende transfer: zo denken ze hun miljoenen te besteden

Zondag staat met Club Brugge-Anderlecht de eerste echte topper van het seizoen op het programma. Maar los van die clash zijn beide clubs ook nog op zoek naar vers bloed, de ene in het aanvalscompartiment, de andere achterin. En de tijd dringt, want over tien dagen gaat de transfermarkt onherroepelijk dicht.

RSC ANDERLECHT

De zoektocht naar defensieve versterking is allesbehalve evident voor Anderlecht. De transfer van Sikou Niakaté (19) was rond, maar er dook een probleem op bij de fysieke tests. Geen deal. Midtjylland blijft de aanbiedingen op Bubba Sanneh (22) weigeren, dus richt RSCA zijn pijlen nu ook op Prince Désir Gouano (24) van het Franse Amiens.

Zondag tegen Club Brugge zal Anderlecht Sikou Niakaté niet kunnen opstellen als vervanger van de geschorste Ognjen Vranjes. Maandag legde de linkspoot van Valenciennes nochtans medische en fysieke tests af, maar die verliepen niet goed. De medische tests bij Anderlecht zijn veel strenger dan vroeger en daaruit bleek dat Niakité zijn motor niet groot genoeg is om te functioneren het systeem van Hein Vanhaezebrouck. Ondanks een contractvoorstel voor vijf seizoenen en een akkoord met Valenciennes voor 3 miljoen euro met bonussen, werd de transfer afgeblazen.

Voorlopig is er dus nog geen nieuwe centrale verdediger en dat terwijl paars-wit nog een links- en een rechtsvoetige verdediger wil strikken. Voor de rechtspoot blijft Bubbacar Sanneh (22) van Midtjylland het toptarget. De Gambiaan probeert druk te zetten op zijn werkgever, maar de Denen wezen het Brusselse bod van 6 miljoen euro halsstarrig af.

Tien clubs in vijf landen

Ondertussen is de transfermarkt maar tien dagen meer open en moet Anderlecht op meerdere paarden wedden. Het alternatief voor Sanneh is Prince Désir Gouano (24) van Amiens. De Fransman van 1,86 meter kende al een woelig parcours met passages bij Juventus en Le Havre, maar ook uitleenbeurten aan Lanciano, Vicenza, Atalanta, RKC Waalwijk, Rio Ave, Bolton Wanderers, Gaziantespor en Vitorria Guimaraes. Tien clubs in vijf verschillende landen, vooraleer hij bij Amiens zijn draai vond. Vorig seizoen betwistte Gouano wel dertig stevige matchen in de Ligue 1 en dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Begin deze zomer deed Anderlecht al eens een bod van 5 miljoen, maar dat werd geweigerd. Onlangs deed paars-wit exact hetzelfde bod als voor Bubba Sanneh: 6 miljoen. Helaas doet Amiens ook moeilijk in dit dossier, want het schat de waarde van Gouano op 10 miljoen euro en wacht af.

De verdediger zelf is not amused. Prince-Désir beweert dat hij vorig jaar van Amiens de belofte kreeg dat het zou meewerken aan een transfer als er een goed bod kwam. Dat voorstel is er nu en dus wil hij naar Anderlecht. De situatie raakt meer en meer gespannen. Gouano zou de afgelopen dagen niet alle trainingen hebben afgewerkt. Officieel omdat hij te aangeslagen is. Afwachten dus wie het meest druk op de ketel kan zetten: Sanneh of Gouano.

CLUB BRUGGE

Geen Diaby en Limbombe meer bij Club Brugge. Hun transfers naar Sporting en Nantes werden eindelijk bevestigd. Maar ook Wesley en Vossen doen (minstens) dit weekend nog niet mee. Club is plots 15 miljoen euro rijker, dus is de jacht geopend op een extra aanvaller die meteen inzetbaar is.

De transfers van Diaby en Limbombe kunnen Club samen zo’n 15 miljoen opleveren, waardoor het nu al zijn investeringen van de afgelopen transferzomer in één klap terugverdient.

In Brugge rekenen ze zich nog niet letterlijk rijk, maar financieel is er duidelijk ademruimte om nog uit te halen. Ten eerste is er het prijzengeld van de Champions League. Club is nu al verzekerd van 25 miljoen euro: 15,25 miljoen euro startpremie, aangevuld met de volledige pot uit de market pool aan tv-rechten. De verdeling van die bedragen is nog niet bekendgemaakt, maar twee jaar geleden leverde dit Club 4,35 miljoen euro op. Verwacht wordt dat het nu een gelijkaardig bedrag zal opstrijken. Bij die kleine 20 miljoen komt er vanaf dit seizoen een nieuwigheidje: geld op basis van een nieuwe coëfficiëntenranglijst. De UEFA ordent de CL-deelnemers op basis van hun Europese prestaties van de laatste tien jaar in een rangschikking van 1 tot 32. De club op plaats 32 krijgt 1,1 miljoen euro, die op plaats 31 2,2 miljoen euro, enzovoort. Van de 26 reeds geplaatste clubs weet blauw-zwart er al vier achter zich te laten, waardoor het dus al verzekerd is van een extra 5,5 miljoen euro aan prijzengeld. Dat maakte een totale CL-opbrengst van zo’n 25 miljoen euro. En per punt dat Club in de groepsfase pakt, komt daar nog eens 900.000 euro bij.

Al twee keer geboden op Rezaei

Het werkingsbudget ging ondertussen in vergelijking met vorig seizoen officieel van 38 miljoen naar 60 miljoen euro. Dat Club zich tijdens de laatste acht dagen van de transfermarkt nog gaat roeren, lijkt daarom een zekerheid. Er is natuurlijk vooral de precaire situatie in de spits. Een fitte of speelgerechtigde garantie op doelpunten loopt er momenteel niet rond op Jan Breydel. Wesley gaat tegen Anderlecht nog maar week drie in van zijn schorsing en Vossen sukkelt met de knie. Nu Diaby zijn transfer beet heeft, is de spoeling plots erg dun. Omdat het trio vorig seizoen garant stond voor 33 competitiedoelpunten, is een extra spits die meteen inzetbaar prioritair.

Daarvoor denkt Club aan Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei (26). De Henegouwers legden al twee keer een bod van Club naast zich neer. Charleroi wil zijn steraanvaller ook niet zomaar laten vertrekken. Het wil van Rezaei zijn duurste uitgaande transfer maken en minstens 7 miljoen euro vangen voor hem. De Iraniër was vorig seizoen goed voor zestien goals en scoorde dit seizoen al drie keer.

Ook Michael Krmencik (25) van Viktoria Pilsen werd al genoemd. Hij scoorde dit seizoen al drie keer in vier duels, maar moet volgens lokale media 6 miljoen euro kosten.