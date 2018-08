Gewezen campagneleider Trump veroordeeld wegens oplichting en belastingontduiking

Paul Manafort, Trumps gewezen campagneleider, werd dinsdagavond schuldig gevonden aan acht aanklachten wegens oplichting en belastingontduiking. De veroordeling sterkt speciaal aanklager Mueller in zijn onderzoek naar de president.

De jury moest zich door 18 aanklachten tegen Paul Manafort werken. Over acht beschuldigingen geraakten de juryleden het eens; over de overige tien niet. Hoe dan ook gaat Manafort voor lange tijd achter de tralies, tenzij hij alsnog beslist om mee te werken met speciaal aanklager Robert Mueller.

Manafort werd beschuldigd van oplichting en belastingontduiking. Dat zijn zware vergrijpen. Toch lag daar niet het echte belang van het proces.

Algemeen wordt aangenomen dat het speciaal aanklager Robert Mueller vooral te doen was om de informatie die Manafort zou kunnen lossen over de samenwerking van het campagneteam van Donald Trump met de Russen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Daar is ook de rechter in dit proces, T.S. Ellis, van overtuigd. Maar hij verbood de advocaten ‘politiek theater’ te verkopen. Toch poogde de verdediging de jury diets te maken dat Manafort precies daarom zo hard werd aangepakt, dat hij maar een stol was om Trump mee te slaan.

Russische connecties

Manafort was Trumps campagnemanager tijdens drie cruciale maanden. En hij had Russische connecties. Hij onder meer aanwezig bij de bijeenkomst in de Trump Tower in 2016, waar Trumps zoon Donald Jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner een Russische diplomate ontmoetten, in de hoop dat ze hen wat ‘vuiligheid’ over Hillary Clinton zou vertellen.

De veroordeling van Manafort, al is die slechts gedeeltelijk, is een hart onder de riem voor Mueller, een krachtig antwoord op president Trumps aantijging dat zijn onderzoek niet meer is dan ‘een heksenjacht’. Het is nu bewezen en een jury heeft het bevestigd: mensen in Trumps eentourage zijn niet zuiver op de graat.

Wat het verdict ook was, de weerklank zou enorm zijn. Vrijspraak zou de president en de Republikeinen gesterkt hebben. Ze zouden nog met meer kracht hebben aangedrongen op het ontslag van speciaal aanklager Mueller en de stopzetting van diens werk. Nu kraait links victorie en zal met nog meer aandrang om de afzetting van Trump roepen.

Vijf woningen

In dit proces in Virginia stond Manafort terecht omdat hij geen belastingen betaald zou hebben op tientallen miljoenen dollars die hij kreeg voor politieke consulting in het buitenland, vooral in Oekraïne, waar hij werkte voor de pro-Russische vroegere president Viktor Janoekovitsj. Het geld dat hij zo verdiende, liet hij uitbetalen in belastingparadijzen. Vanwaar hij het naar zichzelf doorsluisde in de vorm van leningen. Toen die inkomstenstroom stilviel, peuterde hij onder valse voorwendsels leningen los van banken om zijn levensstandaard op peil te kunnen houden.

Een stoet getuigen kwam uitleggen hoe hij al dat geld uitgaf: Manafort had vijf woningen en hield van dure kleren en antieke tapijten.

Een van de getuigen tegen hem was Rick Gates, zijn vroegere rechterhand, die door Mueller beschuldigd werd van witwassen. Gates pleitte schuldig, trof een schikking en werkt sindsdien mee met het onderzoek van Mueller.

Gratie?

Manafort heeft zijn onschuld altijd staande gehouden. Op 17 september begint in Washington echter een tweede proces tegen hem. Dat gaat onder meer over het feit dat hij zich niet registreerde als lobbyist voor een buitenlandse regering.

President Trump liet ooit doorschijnen dat hij Manafort gratie zal verlenen. Dat zou echter een politiek erg gevaarlijke stap zijn.

Dinsdag pleitte Trumps gewezen advocaat, Michael Cohen, schuldig aan financiële fraude. Hij is bereid mee te werken met Mueller. Cohen is de man die allerlei zaakjes opknapte voor de president, zoals zwijggeld betalen aan pornoster Stormy Daniels.