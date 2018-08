CLUBNIEUWS. Antwerp denkt aan Mbokani, tegenslag voor Club Brugge met het oog op topper tegen Anderlecht

Tegenslag voor Club Brugge met het oog op de topper van zondag tegen Anderlecht, nog eens concrete interesse voor paars-wit-verdediger Kara en Antwerp dat denkt aan oude bekende Dieumerci Mbokani: al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Het lijkt nu zeker dat Club Brugge zondag geen beroep kan doen op Jelle Vossen. De aanvaller kon op Antwerp niet spelen wegens een knieblessure en gisteren kon hij nog steeds niet trainen. Tenzij hij vandaag of morgen herneemt met de groep, is de wedstrijd tegen Anderlecht zo goed als zeker onhaalbaar. Ivan Leko moet dus opnieuw op zoek naar een oplossing voorin. Op Antwerp speelde hij met de jonge Openda en Schrijvers, maar een groot succes werd dat niet.

Diatta met brace?

Diatta traint al enkele weken opnieuw mee met de groep nadat hij een maand geleden uitviel met een polsbreuk, maar hij doet dat wel met een gipsverband. Tenzij hij zondag met een speciale brace kan spelen, kan Leko hem dus ook niet gebruiken als joker. Nakamba is nog minstens twee weken out.

ANTWERP

Antwerp is nog steeds op zoek naar een extra spits en denkt daarbij aan Dieumerci Mbokani. De aanvaller is een vrije speler sinds zijn contract bij Dinamo Kiev eind vorig seizoen afliep. De spits heeft enkele opties in Turkije, maar ook Antwerp volgt zijn situatie op de voet. De Great Old is nog op zoek naar een goalgetter en Luciano D’Ono­frio hield aan zijn periode bij Standard een goede band over met Mbokani. Alleen is het de vraag of de Congolese ex-spits van onder meer Standard, Anderlecht en Monaco financieel haalbaar is voor de Great Old. Maar op dat vlak tikt de tijd in het voordeel van Antwerp. Hoe langer het duurt voor hij een nieuwe club vindt, hoe goed­koper Mbokani wordt.

ANDERLECHT

Hoewel de nieuwe verdediger Sikou Niakaté (19) werd afgekeurd wegens een te kleine motor, heeft Kara Mbodj (28) geen toekomst meer bij Anderlecht. Meer nog: er is eindelijk nog eens een concreet bod voor de Senegalees. Het Franse Dijon biedt tussen 1,5 en 2 miljoen euro. Als de deal rondkomt, verkoopt paars-wit Kara wel met serieus verlies.

Na Leander Dendoncker (Wolverhampton), Lukasz Teodorczyk (Udinese), ­Josué Sa (Kasimpasa) en Isaac Kiese Thelin (Leverkusen) zijn Kara Mbodj en Ivan Obradovic de laatste spelers van wie Anderlecht echt af wil.

Alleen is het een calvarietocht om een oplossing te vinden voor Kara. Begin ­deze zomer hoopte paars-wit nog 5 miljoen euro te krijgen voor de Senegalees, maar nu komt Dijon met een bod tussen 1,5 en 2 miljoen. Anderlecht lijkt geneigd om dat te accepteren omdat het besef groeit dat het niet veel méér zal krijgen voor King Kara.

De robuuste verdediger werd vorig seizoen geopereerd aan zijn knie en speelde zijn laatste echte match met inzet op 17 december tegen Club Brugge. Hij zat wel in de Senegalese WK-selectie, maar kwam daar niet van de bank.

Het letsel in zijn knie kan altijd weer opspelen, maar Dijon is echt op zoek naar een centrale verdediger. Het probeerde al Paul Baysse van Bordeaux over te nemen, maar die koos voor Caen. Kara lijkt één van de laatste kansen om een slag te slaan. Dijon begon ook goed aan de Ligue 1 met 6 op 6 tegen Montpellier en Nantes.

Kara liet alleszins al zijn visum in orde maken en is klaar om af te reizen naar Dijon voor de medische tests, in de hoop dat die geen roet meer in het eten gooien zoals bij Fulham. Hij ziet een verhuis naar Frankrijk ook best zitten, want hij flirtte eerder al met Stade Reims, dat finaal voor Bjorn Engels koos.

Anderlecht zal dan wel ­financieel verlies moeten incalculeren, net zoals bij Teodorczyk. In 2015 nam RSCA Kara nog over voor zo’n 3,5 miljoen euro van Genk, een bedrag dat door een bonus aangroeide tot 4 à 4,5 miljoen euro na de titel van Anderlecht. De Limburgers hadden in principe nog 20 procent op de meerwaarde bij een doorverkoop, maar er is nu eenmaal geen meerwaarde.

KV OOSTENDE

In zijn zoektocht naar een nieuwe nummer 10 heeft KV Oostende zich al bij minstens twee spelers gemeld. Zo informeerde het bij Genua naar Stephane Omeonga (22). De Congolese Belg werd opgeleid bij Anderlecht en Standard, maar speelt sinds 2016 in Italië. Bij zijn eerste club Avellino was hij goed voor 30 matchen in de Serie B, vorige zomer betaalde Genoa een half miljoen om hem naar de Serie A te halen. Ook daar speelde hij negentien partijen, maar nu mag hij weg. Standard toont ook interesse, maar Oostende is concreter.

Nog op de lijst van de kustclub staat Sander Coopman (23) van Club Brugge. Na succesvolle uitleenbeurten aan Zulte Waregem is die nog niet weg bij blauw-zwart. Ook Antwerp, Kortrijk en Charleroi hebben hem evenwel in het vizier. Uitgaand trekt Rocky Bushiri naar Eupen. Aanvankelijk wilde KVO hem niet laten gaan omdat er geen zekerheid is over de toekomst van Nicolas Lombaerts.

KV Oostende zoekt geen opvolger voor Johan Plancke, die plots naar Anderlecht vertrok. Rik Coucke, die deze opdracht al vele seizoenen vervuld had en eind juli als interim teruggekeerd was, blijft het hele seizoen teammanager. Coucke weet hoe met de spelers om te gaan en dat stemt ook coach Verheyen tevreden. Coucke zal dit combineren met zijn opdracht als directeur van de jeugdafdeling. Omdat twee fulltime jobs moeilijk te combineren zijn, kijkt KV Oostende wel uit naar een medewerker die de administratie voor de sportieve cel op zich zal nemen.

KRC GENK

Clement heeft alleen maar positieve selectieproblemen. Elke A-kernspeler is fit, ook Trossard pikte aan op training. Twee dagen voor de wedstrijd waren dinsdagavond al ruim 9.000 tickets aan de man gebracht. De hoop om het stadion minstens voor de helft gevuld te krijgen (12.000) blijft dus levend. RC Genk-Brøndby moet in goede banen geleid worden door de 33-jarige Let Andris Treimandis. Hij werkt in het dagelijks leven als advocaat en fluit voor het eerst een wedstrijd in België. Treimandis heeft ervaring in de groepsfase van de Europa League.

KV KORTRIJK

Bij KVK waren ze not amused met het plotse vertrek van T2 Wouter Vrancken. “Het is snel gegaan”, gaf Vrancken toe. “Ik heb Glen De Boeck nog kunnen zeggen dat KV Mechelen wilde praten en ik wilde luisteren. Daarna heb ik niemand meer gezien of gehoord tot maandagnacht. Ik heb wel nog een berichtje gestuurd. Ik ben van plan om eerstdaags afscheid te gaan nemen.” Vrancken gaf ook duiding over zijn contract in Kortrijk. “Ik had een contract van onbepaalde duur dat jaarlijks kon opgezegd worden. Het was altijd mijn plan om op korte termijn T1 te worden.”

ZULTE WAREGEM

Marvin Baudry miste afgelopen weekend nog de partij op Cercle Brugge wegens koorts. De centrale verdediger kon gisteren opnieuw voluit meetrainen met de groep. Voor de topwedstrijd van vrijdag 31 augustus tegen Club Brugge kunnen enkel abonnees tickets kopen. Elke abonnee kan tot vier tickets aankopen op vertoon van hun abonnement en paspoort. Dit kan enkel in de Essevee Shop, online zijn er geen kaartjes te verkrijgen.

CERCLE BRUGGE

Vanmorgen wordt met open deuren getraind. Gisteren konden Tormin en Etienne probleemloos de training hernemen. Enkel Cardona blijft out. De Spaanse centrale verdediger Hector Rodas (foto) tekende voor twee jaar bij Alcoron in de Segunda Division. Christophe Vincent is op weg naar een ploeg uit 1B. Van Roose en Buyl liggen ook nog onder contract en trainen met de beloften, voor hen werd er nog geen oplossing gevonden.

KAA GENT

Op 12 september organiseert AA Gent zijn jaarlijkse Kids Fanday in de Ghelamco Arena. Voor de gelegenheid wordt de promenade vanaf 14 uur herschapen in een heuse fancy fair, met standjes met originele uitdagingen en spelletjes. Daarnaast kun je ook een kijkje nemen achter de schermen. Leer de Ghelamco Arena eens op een andere manier kennen en bezoek de kleedkamer, de perszaal, de commandopost of de presidentiële skybox. Er staat ook een open training (van 14 tot 15.30 uur) en een signeersessie (van 16 uur tot 17.30 uur) op het programma.

STVV

STVV nam afscheid van Kurt Abrahams (foto, 21). De geliefde Zuid-Afrikaan tekende een contract van twee seizoenen met optie bij 1B-club KVC Westerlo. Voor Iebe Swers, Samy Bourard en Damien Dussaut (beiden interesse uit Nederland en Frankrijk) kwamen tot op heden nog geen oplossingen uit de bus. Jonathan Legaer hervat vandaag de groepstrainingen. Jorge Teixeira en Thalysson trainden gisteren verder individueel. Roman Bezus beperkte zich tot het lopen van rondjes.

WAASLAND-BEVEREN/LOKEREN

Waasland-Beveren en Sporting Lokeren werkten gisterenmiddag een oefenmatch achter gesloten deuren af. De manschappen van Yannick Ferrera wonnen verdiend met 2-0. Aanvaller Ndao opende de score nadat Heymans doelman Verhulst tot een redding gedwongen had. Tien minuten later verdubbelde Foulon de voorsprong met een knappe vrije trap. De score had nog verder kunnen oplopen, maar vooral Ndao morste met de kansen. Lokeren kon slechts af en toe tegenprikken. Skulason verliet uit voorzorg na 20 minuten het veld met last aan de heup. Badibanga bleef tijdens de rust in de kleedkamer na een tik op de enkel. De match diende vooral om spelers die voorlopig niet of nauwelijks aan spelen toekomen toch wat ritme te geven.

Bij Waasland-Beveren lieten vooral Keita, Lulic (na rust op nummer 10), Heymans, Foulon en Ndao een goede indruk na. Vermodelijk mogen we hen binnenkort weer aan aftrap verwachten. Lokeren schakelde in de tweede helft over naar een 3-5-2-formatie met Jovanovic en Miric samen voorin. Een geslaagd experiment was het voorlopig nog niet. Miric trapte de enige echte kans in het zijnet.

Waasland-Beveren: Debaty, Threlkeld, Salquist, Gamboa, Foulon, Badibanga (46’ Vanzo), Keita, Bizimana, Heymans, Lulic, Ndao.

Lokeren: Verhulst, Marzo (46’ De Mey), Rassoul, Monsecour, Skulason (20’ Van Moerzeke), Diaby, Terki, Miric, Benchaib, Straetman, Jovanovic (75’ Symons).

Doelpunten: 22’ Ndao 1-0, 33’ Foulon 2-0.