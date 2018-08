COMMENTAAR. Door geld van de sjeik kunnen nu ook Franse middenmoters concurreren met onze topclubs

Een recordaantal Belgen speelt dit seizoen in de Franse Ligue 1. Met Anthony Limbombe erbij zijn ze welgeteld met tien. Geen cijfer om van achterover te vallen. Verdeeld over de twintig eersteklassers gaat het om een halve Belg per club. Ter vergelijking: bij de zestien eersteklassers in België zitten dertig Fransen. Dat zijn er bijna twee per club.