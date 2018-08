PSV op zucht van Champions League

PSV behaalde na een dolle slotfase een goeie uitgangspositie voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League. Het versloeg met 2-3 de Wit-Russische kampioen BATE Borisov. Jasse Tuominen zette de thuisploeg vroeg in de eerste helft op voorsprong maar na doelpunten van Gaston Pereiro (vanop penalty) en uitblinker Hirving Lozano leek de Eindhovense club op een overtuigende 1-2-zege af te stevenen.

In de slotfase werd het toch nog warm want de 37-jarige Aleksandr Hleb (ex-Arsenal) maakte 2-2 gelijk in de 88ste minuut. Gelukkig voor PSV kon invaller Donyell Malen na een snelle tegenaanval 2-3 maken. De jonge Belg Dante Rigo bleef negentig minuten op de bank bij PSV.

Nog dinsdagavond scoorde PAOK Thessaloniki een uitgoal bij Benfica (1-1). Mile Svilar zat als invallersdoelman op de Portugese bank.

Ajax kan zich woensdagavond als tweede Nederlandse club proberen te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Zonder de Braziliaan Neres geeft het Dinamo Kiev partij.