Radja Nainggolan speelde nog geen minuut voor Inter Milaan door een blessure, maar ligt opnieuw onder vuur bij (een deel van) de Italiaanse media.

Beelden van een feestende Nainggolan vrijdagavond in een disco in Bergamo deden de ronde op sociale media. Hoewel Nainggolan in het weekend geen match had en ook het tijdstip van de beelden onbekend bleef, kwam er veel commentaar. Toen hij merkte dat hij gefilmd werd, stak Nainggolan een middelvinger op.