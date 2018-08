Spoedartsen luiden alarmbel over drugsgebruik jongeren: “Het wordt angstaanjagend”

Jongeren hebben geen benul meer van de gevaren van drugs. Dat zegt Jan Stroobants, de voorzitter van de vereniging van Belgische spoedartsen. Hij ziet steeds vaker ­patiënten in het ziekenhuis die het gevaar niet kennen van wat ze hebben ingenomen. “Druggebruik wordt genormaliseerd. Nochtans moet je niet verslaafd zijn om door drugs te overlijden.”

“Geen enkele (nul) keer gecontroleerd geweest op bezit van drugs. Net zomin als elke andere festivalganger die ik voorbij de toegangscontrole heb zien staan. Gevolg: een terrein met haast om de 10 meter een druggebruiker.”

De Hasseltse onderzoeksrechter Davy Jordens was als muziekliefhebber drie dagen naar Pukkelpop geweest en wat hij daar zag, baarde hem grote zorgen, zo liet hij blijken op Twitter. Maar nog zorgwekkender is dat die jongeren vaak niet weten waarmee ze bezig zijn, zegt Jan Stroobants, voorzitter van de vereniging van Belgische spoedartsen. Hij merkt vanop de eerste rij dat het drug­gebruik “genormaliseerd” wordt. En veel van de spoedartsen die we contacteren, ­bevestigen zijn verhaal. Vooral als ze aan het hoofd staan van de spoedafdeling dicht bij een centrum van een stad of bij een uitgaansbuurt. “Afgelopen weekend waren vijf van de tien spoedgevallen die we binnenkregen het gevolg van een intoxicatie”, vertelt dokter Jorn Damen van het AZ Sint-Niklaas. “Niet zelden combineren ze harddrugs met alcohol. Heel zorgwekkend.”

Die “normalisering” geldt voor cannabis, maar ook voor de meeste harddrugs.

“Het is angstaanjagend”, zegt Jan Stroobants. Sommige patiënten komen volgens hem binnen op de spoedafdeling en antwoorden nee op de vraag of ze drugs gebruikt hebben. Dan blijkt even later dat ze toch xtc genomen hebben, maar dat niet als een drug beschouwen. “Het gaat hier niet enkel om jongeren, hé. Ook het aantal 25-plussers die het gevaar niet kennen van wat ze innemen, neemt zienderogen toe. Velen lijken niet te beseffen dat je door occasioneel druggebruik ook kunt overlijden. Je moet echt niet verslaafd zijn om door drugs te sterven. Bij alcohol weet je tenminste nog hoeveel ervan in een pint zit, bij illegale drugs heb je dat niet.”

De gebruiker weet daarom vaak niet dat hij groot gevaar loopt. Omdat hij bijvoorbeeld niet weet dat hij een overdosis binnen heeft. “Dan treedt misschien hyperthermie op (abnormaal hoge lichaamstemperatuur, nvdr.) en ligt de gebruiker ’s morgens dood in bed.”

6 of 7 euro per pil

Paniek zaaien, wil Stroobants niet. Aan de alarmbel trekken wel. Om het collectieve bewustzijn rond druggebruik te vergroten. “Ik hoor van mensen die festivals bezoeken, dat ze bij wijze van spreken om de tien minuten iets aangeboden krijgen. Het spul moet nu eenmaal verkocht worden. Een xtc-pil heb je tegenwoordig voor zes of zeven euro. Dan moeten er véél van verkocht worden om die handel interessant te maken. Het feit dat ze goedkoop zijn, maakt dat drugs toegankelijk zijn en als normaal beschouwd worden. Maar de gevolgen zijn niet normaal.”