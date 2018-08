Met man en macht op zoek naar vermiste leerkracht en vader: “Zo verdwijnen: dat is niets voor Wout”

Stekene - Tientallen vrienden zoeken met man en macht in het Waasland naar de vermiste Wout Christiaens (36), een leerkracht en vader van twee kinderen. En daarvoor zetten ze de grote middelen in. De groep heeft Facebookadvertenties gekocht, vraagt BV’s om zijn signalement te verspreiden én denkt er zelfs aan om drones in te zetten.

Zes vrienden verzamelden gisteren in Stekene, om van daaruit in groepjes van twee de velden in het noorden van Sint-Niklaas uit te kammen. Net zoals de afgelopen dagen al gebeurde. “In totaal zijn al zo’n honderd vrienden en kennissen van Wout aan het zoeken geweest”, zegt Jan Christiaens. De groep heeft een interactieve kaart van de regio online gezet waarop mensen kunnen aanduiden waar ze gezocht hebben. “En via WhatsApp spreken we af waar we gaan zoeken. Zo doen we geen dubbel werk.”

Wout Christiaens, een leerkracht uit Ekeren, vertrok zaterdagochtend rond 10 uur uit de woning van zijn ouders in Sint-Niklaas. Hij vertrok zonder gsm of portefeuille. Twee getuigen zagen hem later die dag nog wandelen, in de richting van de E34 snelweg. “Dat is niets voor Wout. Hij is normaal altijd zeer standvastig. Maar hij voelde zich al een tijdje slecht”, zegt zijn broer.

Foto: if

Helikopter

Waar Wout naartoe is gegaan, weten zijn vrienden niet. Ze zoeken daarom tussen de velden, in de buurt van waar hij het laatst gezien is. “Maar hij wandelde in de richting van de snelweg, dus hij kan ook gelift hebben”, zegt zijn broer. “Of hij kan naar Nederland gestapt zijn.”

Daarom doen ze er alles aan om het opsporingsbericht van Wout te verspreiden. Ze betaalden advertenties op Facebook, om het opsporingsbericht op die manier te delen. “We vragen aan Bekende Vlamingen om het ook te delen”, zegt Jan. Onder meer StuBru-presentatrice Siska Schoeters ging op de vraag in.

Het Oost-Vlaamse gerecht, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend, organiseerde gisteren een zoekactie met de helikopter van de federale politie. “Uiteraard mogen zijn vrienden ook naar hem zoeken”, zegt de federale politie. “Maar we willen wel op de hoogte gehouden worden.”

Wout is 1 meter 68 en droeg ­zaterdag een donkergrijze jeans, witte sportschoenen en een grijs mouwloos T-shirt. Wie hem zag, wordt gevraagd contact op te ­nemen met de politie op het nummer 0800-30.300.