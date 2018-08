Bom uit Tweede Wereldoorlog dwingt Brussels Airport tot gewijzigd baangebruik

Dat deelde de federale ombudsdienst van de luchthaven dinsdagavond mee.

De betrokken landingsbaan bevindt zich op Brucargo.

Gedurende de opruiming zullen vliegtuigen landen op piste 01 via Waterloo, Woluwe en Wezembeek-Oppem. Opstijgen zullen ze doen op baan 07R naar Leuven, of op baan 25L bij tegenwind.

Brussels Airport tweette maandagochtend al dat een bom was gevonden, maar dat die geen gevaar inhield voor de gebouwen, passagiers of cargo-activiteiten. Alles zou daarom gewoon zijn gang blijven gaan, en DOVO zou de bom in de nacht van dinsdag op woensdag komen ontmantelen.

During works on apron 9 (cargo zone) an aircraft bomb was found. The situation does not present any danger for terminal buildings, passenger and cargo operations. Hence, all operations continue as planned. DOVO will dismantle the bomb during the night of Tuesday on Wednesday.