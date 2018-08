Leterme onder vuur wegens “autoritair” leiderschap

In een rapport laakt consultancybureau KPMG de manier waarop Yves Leterme de interna­tionale organisatie Idea leidt.

In de audit van KPMG wordt het beeld geschetst van een organisatie die voor de komst van Leterme al vierkant draaide. In 2016 moest Idea nog eens extra bezuinigen omdat verschillende landen/donateurs de geldkraan dicht hadden gedraaid, blijkt uit het rapport waar de Zweedse nieuwssite Omvärlden over bericht en dat De Standaard kon inkijken.

Leterme is sinds 2014 secretaris-generaal van Idea. Hij krijgt krediet voor de doortastende beslissingen die hij heeft genomen na de budgetknip. Maar er wordt gewezen op “ernstige tekortkomingen” in de manier waarop de veranderingen begeleid worden. Er is daarbij sprake van “autoritair(e) leiderschap van de secretaris-generaal en een gebrek aan collectieve beslissingsmacht”. Nog volgens het rapport zijn er “meldingen van mogelijke discriminatie, voorkeursbehandelingen en pesten”.

De audit kwam er nadat was uitgelekt dat Leterme Belgische belastingen had laten terugbetalen door Idea. Maar over het belasting­geschil geeft het rapport Leterme het voordeel van de twijfel.

Leterme geeft geen commentaar op de inhoud van het rapport. “Elke audit bevat verbeterpunten en wij staan open voor opbouwende kritiek”, zegt hij.