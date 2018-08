Man krijgt van brandweer te horen dat hij wespennest zelf moet verdelgen, en belandt in ziekenhuis met 38 steken

Een man uit het Waals-Brabantse Waver is donderdag in het ziekenhuis beland nadat hij maar liefst 38 wespensteken had gekregen. Omdat de lokale brandweer de handen al vol had met het verdelgen van wespennesten, had hij het advies gekregen om zelf aan de slag te gaan. Dat schrijft La Dernière Heure.

Naar verluidt had de man naar de brandweer gebeld voor een wespennest in zijn dakgoot. Omdat het zo druk was, kreeg hij het advies om het nest zelf te verwijderen. Voor tien euro per uur mocht hij een beschermend pak en verdelgingsmiddel lenen.

Toen hij aan het nest drie wespen zag cirkelen, besliste hij ervoor te gaan. Maar plots kwamen driehonderd andere insecten op hem afgevlogen.

De man liep daarbij bijna veertig steken op en moest drie dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Hij moet nog steeds om de vier uur een spuit krijgen met daarin een middel tegen allergische reacties. Hij heeft ook nog steeds last van koorts en pijn.