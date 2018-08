Jong Belgisch gezin betrokken bij ernstig auto-ongeval in Frankrijk: ouders zwaargewond, kinderen ongedeerd

Voor een Belgisch gezin is de vakantie in Frankrijk geëindigd in een drama. De wagen van de jonge familie raakte zondagavond van de weg. Daarbij raakten de ouders zwaargewond, terwijl hun twee kinderen ongedeerd bleven.

Het gezin was zondagavond rond 20.00 uur met hun auto op weg in de Franse gemeente La Chapelle d’Abondance (in het departement Haute-Savoie) toen het in een bocht naar rechts misging. De wagen knalde met hoge snelheid tegen een muur die als scheiding van de weg en een stroompje dient, maakte vervolgens een u-bocht en kwam in een berm terecht.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De vier gezinsleden werden uit het voertuig gehaald. De 32-jarige moeder werd vervolgens per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. De vader (40) en hun zonen van 10 en 6 jaar werden per ziekenwagen vervoerd.

De kinderen kwamen er ongedeerd vanaf, maar de ouders raakten zwaargewond. De vader zou enkele ruggenwervels gebroken hebben.