Steeds meer vragen bij vrouw die van cruiseschip viel: “Gewoon een dom mens dat zelf gesprongen is”

Er rijzen steeds meer vragen over het verhaal van een Britse toeriste die tien uur lang in de Adriatische Zee heeft overleefd nadat ze naar eigen zeggen van een cruiseschip was gevallen. Velen geloven immers niet dat het om een ongeluk gaat. “Het is gewoon een dom mens dat overboord is gesprongen”, klinkt het bij de rederij Norwegian Cruise Line.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam de Britse Kay Longstaff (46) in open zee terecht. Ze was plots van het grote cruiseschip Norwegian Star gevallen, zo klonk het.

Het cruiseschip maakte rechtsomkeer en startte meteen een wanhopige zoektocht in samenwerking met de Kroatische kustwacht.

Foto: REUTERS

Uiteindelijk kon de vrouw na tien uur door de reddingsdiensten uit zee worden gehaald. Ze bevond zich op amper 1,3 kilometer van de plaats waar ze in het water was gevallen. Ze was compleet uitgeput, maar in goede gezondheid.

Nu, daags na het incident, komen er echter steeds meer vragen. Vooral bij de rederij Norwegian Cruise Line wordt getwijfeld aan het verhaal.

“Ze is helemaal niet gevallen, ze is gesprongen”, zei de moeder van de CEO aan de Britse krant ‘The Daily Telegraph’. “Wat een dom mens.”

De hele reddingsoperatie heeft volgens haar maar liefst 700.000 euro gekost. Het grootste deel daarvan moet de rederij zelf voor haar rekening nemen.

Onderzoek

Intussen is een onderzoek gestart naar het incident om te bepalen hoe de vrouw in het water is beland. Meerdere passagiers verklaarden al aan de Britse krant ‘The Sun’ dat ze de vrouw en haar partner eerder ruzie hadden zien maken. Anderen vertelden dat er duidelijk veel alcohol in het spel was.

“Ook de bewakingsbeelden zijn inmiddels bekeken en daarop is duidelijk te zien dat ze alleen op het dek was vlak voor ze viel. Ze is dus zeker niet geduwd. De theorie waaraan we nu werken, is dat ze zelf gesprongen is”, zegt een anonieme bron nog.