Ronaldo voelt zich al helemaal thuis in Italië, net als vrouwlief Georgina: “Mijn zoon wordt 100 procent zoals mij”

Zaterdag speelde Cristiano Ronaldo zijn eerste officiële wedstrijd voor Juventus, dat met 2-3 ging winnen bij Chievo Verona. De Portugese superster voelt zich al helemaal thuis in Italië en neemt zijn vrouw en kinderen mee in zijn liefde voor zwart en wit.

Dinsdag plaatste Ronaldo een echte familiefoto op zijn sociale media. De aanvaller draagt er het zwarte derde shirt van Juventus, net als vrouwlief Georgina Rodriguez. De vier kinderen van Ronaldo (Cristiano Junior, Eva Maria, Mateo en Alana Martina) dragen het traditionele eerste shirt van de Bianconeri. “De zwart en witte familie!” plaatste Ronaldo bij zijn kiekje.

Het is niet de eerste keer dat Ronaldo aan de wereld toont dat zijn gezin zich goed voelt in Italië.

Zijn Georgina gaat trouwens graag mee op de foto en heeft een deel van haar nieuwe thuisland al ontdekt. Zo blijkt op haar eigen Instagram.

“Champions League winnen”

Ronaldo sprak trouwens met streamingservice DAZN over zijn ambities bij Juventus. “Ik wil de Champions League winnen met deze club”, zei hij aldus La Gazzetta dello Sport. “Mijn ploegmaats en ik zullen daarop focussen, zonder dat het een obsessie wordt. We zullen het stap voor stap bekijken en dan zullen we wel zien. Of het nu dit jaar, het jaar nadien of het jaar daarna is.”

“Maar we willen ook de Serie A winnen en de Italiaanse beker”, geeft Ronaldo mee, die ook even over zijn zoon Cristiano Junior sprak. “Hij is ontzettend competitief. Hij is exact zoals mij toen ik een kind was. Hij wil en kan niet verliezen. Hij gaat dus ook worden zoals mee, daar ben ik 100 procent zeker van.”