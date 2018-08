Twintig transmigranten opgepakt bij grote actie in Kruibeke, maar “morgen staan ze hier weer”

Kruibeke - De politiezone Kruibeke heeft woensdagochtend bij een grote actie een twintigtal transmigranten opgepakt. “Deze actie kwam er op vraag van de De Lijn, we komen enkel nog tussen als er sprake is van overlast”, zegt korpschef Wim Pieteraers aan Het Nieuwsblad, “maar maak u geen illusies, morgen staan ze hier weer”.

”Het blijft dweilen met de kraan open”, zegt korpschef Wim Pieteraerens. Eerder deze week kondigde hij nog aan dat zijn zone ophoudt met het actief ‘jagen’ naar transmigranten in de gemeente Kruibeke. Volgens hem waren die acties volstrekt nutteloos. “95 tot 99 procent van de opgepakte mensen wordt meteen door de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw vrijgelaten”, klonk het maandag.

LEES MEER. Korpschef ziet af van ‘actieve’ jacht op transmigranten want “99 procent van opgepakten toch weer vrijgelaten”

Ook nu zal dat het geval zijn, meent hij. “Maak u geen illusies, morgen of overmorgen staan ze hier weer. Ik ben vandaag tien man een halve dag kwijt aan al die paperassen. Eigenlijk voor niets, maar deze actie kwam er op vraag van De Lijn, zoals ik eerder al aangekondigde gaan we niet meer systematisch ‘jagen’ op transmigranten, maar gaan we enkel tussenkomen als er een klacht komt.”

(Archiefbeeld) Foto: Sebastian Steveniers

Zo stonden aan twee haltes in Kruibeke steevast grote groepen transmigranten te wachten om van of naar Antwerpen te reizen. “De chauffeurs durfden daar niet meer stoppen en mensen raakten niet meer op hun werk uit angst. Die groepen stonden er altijd en omdat ze nooit betaalden zorgde dat voor spanningen en zelfs agressie naar de chauffeurs toe.”

“De Lijn heeft zelfs een aantal tellingen op die buslijnen gedaan om het probleem in te kunnen schatten”, klinkt het nog. Voor de actie had de politie Kruibeke bijstand gevraagd aan de federale politie, maar die hadden geen manschappen op overschot. “Dan hebben we samen met enkele controleurs van De Lijn en collega’s van de zone Waasland Noord deze actie op poten gezet.”

Het resultaat is een twintigtal arrestaties. “Tot alle papierwerk in orde is, blijven ze bestuurlijk aangehouden, vervolgens worden ze overgebracht naar de Dienst Vreemdelingenzaken, maar ten laatste overmorgen zijn ze terug vrij en staan ze hier weer. Zoals staatssecretaris Francken al zei: ‘Waarom zou ik ze opsluiten voor 200 euro per dag, als ik ze toch niet buiten krijg?’ Dan moeten wij politie die mensen maar blijven oppakken. De hoop van Francken is dat er ooit een smokkelaar tussenzit, maar dat is loze hoop. Die kennen die routes volledig vanbuiten.”