Romelu Lukaku voelt zich meer Congolees dan Belg, maar eten van NBA-vriend doet hem walgen: "HELL NO!"

Romelu Lukaku verblijft elke zomer een tijdje in Los Angeles. Herinner de beelden van een baskettende Rode Duivel tegen Paul Pogba in de Amerikaanse zon in 2017. Deze zomer trok hij opnieuw richting de States, waar hij onder andere een video opnam met Serge Ibaka. Een Spaanse NBA-ster met Congolese roots van de Toronto Raptors. Die kookte in opdracht van Bleacher Report een speciaal gerecht voor Lukaku...

Ibaka is in het 'offseason' bezig aan een minreeksje voor de Amerikaanse sportwebsite, genaamd "How hungry are you?". In de eerste aflevering kwam collega Bismack Biyombo proeven van zijn kookkunsten, in aflevering twee was Lukaku aan de beurt.

"Vandaag kook ik een speciaal gerecht voor een van mijn beste vrienden", zegt Ibaka. "Hij is een voetballer en is origineel van Congo. Het is Romelu Lukaku. Ik heb de eer om hem hier te hebben en voor hem te koken. Hij weet niet wat ik ga klaarmaken, maar het zijn, haha, kippenpoten! Zeker de nagels gaan zeer krokant zijn."

Ibaka begroet Lukaku zeer hartelijk en praat even met hem over het WK. "Het was moeilijk want de eerste drie dagen na de uitschakeling tegen Frankrijk was ik down", aldus 'Big Rom'. "Maar het was een geweldige ervaring, ik ben gelukkig. We hebben ons verbeterd en verdienden beter. We zijn dit jaar misschien wel het beste team ter wereld. Nu moeten we nog een niveau hoger gaan spelen."

Congo boven

De NBA-ster gaat regelmatig terug naar Congo, onder andere om er basketbalkampen te organiseren. Dat kan Lukaku wel waarderen. "Ik heb een Belgisch paspoort, maar ik spreek Congolees in mijn huis. Ik luister naar Congolese muziek, ik eet Congolese gerechten. Op papier ben ik Belg, maar in de realiteit ben ik Congolees. Dat is wie ik ben. Ik ben verbonden met een land door een paspoort, maar ze noemen ze altijd 'Congolees' dus zo voel ik me ook."

Ibaka haalt vervolgens zijn speciaal gerecht boven. Lukaku wil eerst niet proeven, maar probeert de kippenpoten dan toch. Met een negatief resultaat want hij loopt meteen naar de badkamer. "Blijf weg van dat eten", geeft Lukaku zijn NBA-vriend nog mee.