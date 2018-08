Erg brutale overval: dieven doen er alles aan om 75.000 dollar uit handtas van vrouw te stelen

Een vrouw uit Houston, in de Amerikaanse staat Texas, is vrijdag het slachtoffer geworden van een erg brutale overval. De dame had net voordien 75.000 dollar afgehaald in een bank, waarna twee mannen probeerden om haar handtas te stelen. Na een stevige confrontatie waarbij een wagen haar zelfs omverreed, moest ze zich gewonnen geven.

Bewakingsbeelden van de diefstal werden diezelfde dag nog door de politie gedeeld op sociale media. De dame stond op het punt om een tankstation binnen te stappen toen een man, later geïdentificeerd als de 31-jarige Davis Mitchell, het had gemunt op haar handtas. Er ontstond meteen een heftige worstelpartij. De vrouw deed er alles aan om haar handtas vast te houden, terwijl haar echtgenoot ondertussen naar buiten liep en zich met de strijd kwam bemoeien.

Het was uiteindelijk een tweede verdachte die ervoor zorgde dat de dieven het geld konden bemachtigen. De 27-jarige Travonn Johnson deelde bij aankomst meteen een heleboel harde trappen uit aan het koppel. Toen ook dat geen nut bleek te hebben, besloot hij om een nog brutalere werkwijze te gebruiken. Met zijn wagen reed hij tot twee keer toe over beide slachtoffers, waarna de dame noodgedwongen haar handtas moest loslaten.

Kritieke toestand

“Deze criminelen zijn constant op zoek naar makkelijke doelwitten”, klonk het achteraf bij de politie. “Dit hebben ze al eerder gedaan. Ze zijn brutaal. Het enige dat ze gebruiken is brute kracht tegenover brute kracht.”

Een agent die het tafereel zag gebeuren, kon nog snel ingrijpen en was in staat om Mitchell te arresteren. Ook Johnson werd enkele dagen later opgepakt. De dame werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, haar man had enkel lichte verwondingen opgelopen. Waarom de vrouw zo veel geld bij zich had, is niet geweten.