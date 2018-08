Exact tien jaar geleden trok Vincent Kompany naar Manchester City: "Plots zat ik in een donker hoekje in een hotel"

Hij was 22 jaar toen hij van Hamburg naar Manchester City trok. Tien jaar later speelt Vincent Kompany nog steeds bij de Citizens. Hoog tijd voor een eerbetoon vonden ze bij de Engelse kampioen.

Man City betaalde 8,5 miljoen euro voor Kompany, die op 22 augustus 2008 officieel werd voorgesteld bij de Engelse club. De Rode Duivel was een van de laatste aankopen in de periode onder eigenaar Thaksin Shinawatra, want tien dagen later nam Sheikh Mansour de Engelse club over.

Sindsdien wonnen Kompany en Man City drie Engelse titels (2012, 2014, 2018), drie League Cups (2014, 2016, 2018), twee Engelse supercups (2013, 2019) en één FA Cup (2011). Kompany zit aan 337 en negentien doelpunten voor de Citizens.

City loves you more than you will know... #Kompany10 pic.twitter.com/nM6i9p0Xog — Manchester City (@ManCity) 22 augustus 2018

Donker hotel

"Er was niets geweldig aan het moment dat ik naar City ging", reageert Kompany. "Ik had aan de voorzitter van Hamburg laten weten dat ik wilde vertrekken. De reden was wat problemen rond mijn deelname aan de Olympische Spelen met België. Hij riep me in zijn kantoor, vroeg me of ik nog wilde vertrekken en plots zat ik in een of ander hotel in een donker hoekje. Komt er een kerel naar mij die zegt dat hij mij naar Manchester City kan loodsen en vanaf dan ging het heel snel.

A match-up we could watch over and over again. ?? #Kompany10 pic.twitter.com/M5CMb5LsFn — Manchester City (@ManCity) 22 augustus 2018