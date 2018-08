Eerste kerstballen verschijnen in de rekken

Dadizele - Terwijl de “Grote Zomer” bezig is aan de laatste stuiptrekkingen, kunnen winterliefhebbers komend weekend al hun hartje ophalen en op zoek gaan naar de eerste kerstballen. Traditioneel zorgt groothandel Floralux voor de eerste gevulde rekken in hun vestiging in Dadizele, en dit jaar ook in Ham.

Het lijkt vreemd: in short en T-shirt kerstballen, slingers, lichtjes, en kerstbomen gaan uitkiezen, maar bij Floralux is het vaste prik vanaf eind augustus. Het tuin- en decoratiecentrum begint dan met de opbouw van het kerstdorp waar bezoekers al terecht kunnen. Eind september zijn de dorpen in het West-vlaamse Dadizele en het Limburgse Ham dan klaar.

Floralux wil niet gewoon de eerste zijn. De retailer merkt bijvoorbeeld dat heel wat steden en gemeenten eind augustus al tussen de 6.000 artikelen komen snuisteren naar de nieuwste trends en hun decoratie voor komende winter kiezen. Maar ook particulieren profiteren om hun inkopen te doen voor de traditionele kerstdrukte eind november, begin december.

Combinaties van koude materialen met doorleefd hout en warme textielstructuren, de kleuren donkerrood, roze, kobaltblauw, groen en okergeel, en een mix van stoere elementen, etnische invloeden en speelse accenten zullen vele woonkamers sieren komende winter, menen ze bij Floralux.