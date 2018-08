Verbazing over roze duif in Brussel

Brussel - In Brussel is een vreemde vogel gespot, letterlijk: verschillende hoofdstedelingen zagen er een felroze duif. Hoe het dier aan de kleur komt is niet duidelijk.

“Ben ik aan het hallucineren of zit hier echt een roze duif?”, schreef een jonge Brusselse op Twitter. Een opmerkelijke verschijning. Op sociale media werden meteen allerhande theorieën geopperd over de vraag hoe het dier aan de opvallende kleur komt. Dat schrijft Bruzz.

Ook deskundigen breken er zich het hoofd over. Zo stelt ornitholoog Chris Snoeck dat het mogelijk komt door de voeding van het dier. Flamingo’s krijgen bijvoorbeeld hun kenmerkende roze verenpak door carotenoïde kleurstoffen in hun voeding. Een andere optie wordt door Jelle Van den Berghe, lector biodiversiteit aan de PXL-hogeschool, aangedragen. Volgens hem kan het gaan om de genetische afwijking erythrisme, waarbij een dier een rozige kleur krijgt, vergelijkbaar met albinisme.

Ben ik aan het hallucineren of zit hier echt een roze duif? pic.twitter.com/tn12G8t4b6 — Evelien Chiau (@_evelienc) 20 augustus 2018

Geschilderd

Een veelgehoorde theorie op Twitter is dat de duif roze is geschilderd. Zo wijst Natuurpunt erop dat dat een vaak voorkomende praktijk is in Italië. RTBF merkt dan weer op dat vogels ook geschilderd kunnen worden om roofdieren af te schrikken, hoewel bioloog Olivier Beck van Leefmilieu Brussel dat onwaarschijnlijk noemt. “Ik had er zelf nog niet van gehoord en de felle kleur lijkt me ook weinig effectief.”

Toch sluit Beck niet uit dat het om roze verf gaat: “Misschien is ze inderdaad geschilderd om haar vluchtpatroon te analyseren. Ik heb ook even gedacht dat het om een verdwaalde duif uit Mauritius ging. Daar is een inheemse roze duivensoort. Toch spreekt de info die ik heb ook dat tegen.”