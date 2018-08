Niet robots, maar senioren zorgen voor probleem op de arbeidsmarkt

Schrikt de automatisering je af, maar de vergrijzing niet? Het zou andersom moeten zijn. De arbeidsmarkt staat namelijk voor een groter probleem dan robots. Hoe gaat de oudere generatie in de arbeidsmarkt geïmplementeerd worden?

Tyler Cowen, professor economie, stelt in een column voor persbureau Bloomberg dat we ons meer bewust moeten zijn van het effect van de vergrijzing en dat mensen steeds langer aan de slag moeten blijven. Het baart economen in ieder geval meer zorgen dan de automatisering. "Veel mensen vrezen dat hun baan door robots zal worden overgenomen.” Een angst die Tyler Cowen irrationeel vindt. Hij haalt het voorbeeld van de VS en Japan aan. Twee sterke economieën die erg investeren in automatisatie en een laag werkloosheidscijfer hebben. "Japan en de Verenigde Staten zijn twee van de meest geavanceerde landen op het gebied van robottechnologie. Toch kunnen beiden bijna op een volledige werkgelegenheid rekenen."

Moeilijkheden

Hij ontkent niet dat de robotisering zijn drempels zal meebrengen, maar het is zeker niet onoverkomelijk en kan worden opgelost met het faciliteren van opleidingen. "Robots kunnen nieuwe opleidingen en herscholing vereisen, maar er zal altijd meer werk zijn. De echte sociale problemen zitten ergens anders. De economie moet zich de vraag stellen op welke manier het groeiend aantal ouderen op de werkvloer kan worden geïntegreerd. Dat kan tot een groter cultureel conflict leiden dan de introductie van machines.”

Leeftijdsdiscriminatie

Daarnaast is er nog het probleem dat weinig bedrijven senioren aannemen. Ze willen zich liever profileren met een jong personeelsbestand om hun reputatie jong te houden. "Deze ondernemingen zijn vooral geïnteresseerd in jonge arbeidskrachten. Bij innoverende technologie-startups varieert de leeftijd van het personeel zelfs tussen 26 en 31 jaar. Terwijl de gemiddelde leeftijd op de totale Amerikaanse arbeidsmarkt ruim 42 jaar is."

Maar volgens Cowen is het geen verrassing dat technologiebedrijven vooral jonge werknemers aanwerven. Zij zijn vaak meer vertrouwd met de nieuwste technologische ontwikkelingen en willen meer tijd in het bedrijf investeren. “De economie evolueert steeds meer in technologische richting, waardoor oudere werknemers benadeeld zijn,” legt Cowen uit. “Ook in advertenties doen bedrijven vooral beroep op jonge acteurs. Al deze elementen creëren samen een schadelijke vorm van leeftijdsdiscriminatie."

