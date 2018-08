Armoede dreigt voor mensen met jongdementie: Vandeurzen op de hoogte van probleem

Brussel - Gezinnen van mensen met jongdementie vallen overal door de mazen van het net en sommigen dreigen in de armoede terecht te komen. “We zijn op de hoogte van de problematiek”, luidt het bij Vandeurzen. “We zijn die aan het aanpakken, maar kunnen daarover niet communiceren tot de begrotingsbesprekingen eind september.”

Jongdementie wordt niet erkend als een handicap en dus kunnen deze personen geen aanspraak maken op een persoonsgebonden budget. Volgens de gezinnen van de mensen met jongdementie is er, op de mantelzorgpremie van 130 euro na, geen enkele tegemoetkoming en dat terwijl de kosten van een uithuisplaatsing erg hoog kunnen oplopen.

“Bij elke andere ziekte komt de overheid over de brug, maar hier niet. Als alle rekeningen betaald zijn, hou ik 75 euro per maand over voor ons drieën. Nauwelijks doenbaar”, zegt een van hen in De Standaard.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schaart zich achter de vragen van de mantelzorgers naar meer ondersteuning.

Net voor de zomervakantie werd over de problematiek nog een fel debat gevoerd in het Vlaams Parlement. Elke Van den Brandt (Groen) en Peter Persyn (N-VA) zetten toen druk op minister Jo Vandeurzen (CD&V) om snel met een oplossing te komen.

Bij het kabinet van Vandeurzen luidt het woensdag dat men bekend is met de problematiek. “We zijn een regeling aan het uitwerken. We kunnen echter niet communiceren voor de begrotingsbesprekingen eind september.” Meer duidelijkheid over eventuele nieuwe middelen valt dus voordien niet te verwachten.