“De beste vrije trap ooit”: hilarische misser heeft eigen website en gaat vijf jaar na datum opnieuw viraal

In april 2013 speelden SC Weiz en Fürstenfeld tegen elkaar in de Oostenrijkse amateurreeksen. Niemand herinnert zich nog de uitslag, wel een vrije trap van de thuisploeg. Kevin Steiner legde toen aan van net buiten de zestien, met twee van zijn ploegmaats die op hun knieën voor het muurtje van Fürstenfeld gingen zitten. Een origineel hoogstandje leek in de maak, maar Christopher Freiner werd het slachtoffer van een van de grappigste vrije trappen ooit. Of de beste? Op de website www.bestfreekickever.com kan je de video van de vrije trap constant herbekijken. De bewuste fase ging onlangs om een onbekende reden opnieuw viraal. De originele video werd intussen al meer dan 3 miljoen keer bekeken.