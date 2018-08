Massale kritiek op Britse toeristen die naakt poseren in fontein: “Italië is niet hun badkamer”

Er is een klopjacht aan de gang in Rome. De Italiaanse politie is er sinds kort op zoek naar twee Britse toeristen die naakt poseerden in een fontein naast het Altare della Patria, een zeer bekend monument in de hoofdstad. Een video van het tafereel gaat dezer dagen viraal op sociale media en is al bij vele kijkers in het verkeerde keelgat geschoten.