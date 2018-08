Vandalen vijzen bouten van speeltuigen los: “Dit zijn mensen met heel kwade bedoelingen die kinderen viseren”

Machelen - Wie er achter zit, is nog een raadsel. “Maar dit zijn mensen met heel kwade bedoelingen die kinderen viseren”. De schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Dirk Dewulf (sp.a) van Machelen, in Vlaams-Brabant, heeft een klacht ingediend bij de politie. Onbekenden hebben schommels en klimrekken gesaboteerd op het gemeentelijk speelplein.

Bouten werden op zo een manier losgevezen dat ze bij grote schommelingen zouden loskomen. Met alle gevolgen vandien. “Het is duidelijk dat de daders kinderen in gevaar hebben gebracht. Gelukkig heeft het gemeentepersoneel de sabotage tijdig ontdekt en zijn er geen zware ongevallen gebeurd”, zegt Dewulf aan Nieuwsblad.be. De Machelse schepen is er het hart van in. “Want wie doet nu zoiets? Wie viseert kinderen op een plaats waar ze net zorgeloos zouden moeten kunnen spelen?”

Het gemeentepersoneel dacht eerst nog dat de bouten misschien vanzelf waren losgekomen. Maar een ingenieur van de firma die de speeltuigen plaatste, is formeel. “Onmogelijk. Dit is bewust gebeurd”, klinkt het.

“Speeltuigen worden geregeld gecontroleerd en dan kan het gebeuren dat er hier of daar wat vijzen moeten aangedraaid worden. Maar hier was duidelijk veel meer aan de hand. De vijzen staken er enkele centimeter uit en zaten nog net vast genoeg om het speeltuig bij elkaar te houden. Maar bij wat schommelingen, zouden bepaalde vijzen zonder twijfel zijn losgekomen en waren er dingen gebeurd waar ik zelfs niet maar aan denken”, zegt de schepen.

De gemeente Machelen heeft een klacht ingediend bij de lokale politie. Er is een onderzoek geopend en op geregelde tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts, wordt er extra gepatrouilleerd in de omgeving van het Bosveld, waar de speelweide geïntegreerd werd in het parklandschap. Het gaat eigenlijk om drie speeltuinen. Een per leeftijdsgroep. Met nieuwe, moderne klim-, spring- en klauterelementen.

“Voorlopig tasten we in het duister wie achter de vandalenstreken zit, maar we tillen zwaar aan deze feiten”, zegt de politie.

Gemeentearbeiders controleren nu elke dag de speeltuigen om te zien of alles veilig is.