Ze was een Olympische heldin, nu werkt ze in een garage: "Als je het loon van Kevin De Bruyne ziet..."

Ons land zit vol sportief talent, maar het zijn enkel de grootste voetbal-, tennis- of koersgoden die een vast plekje in de schijnwerpers bemachtigen. Annelies Bredael (53) heeft even van dat licht geproefd: toen ze een Olympische medaille won en sportvrouw van het jaar werd. Tijdelijke roem, want roeien is en blijft een nevensport. “Bij het maandloon van Kevin De Bruyne mag je niet te lang stilstaan.” Wat doet deze voormalige topatlete vandaag nog?