Hij speelde ooit in België, maar doet nu hallucinant verhaal over zijn seksleven, moord op zijn moeder én leeftijd

Als u Shiva N’Zigou niet kent, zullen we u niet straffen. De Gabonese spits speelde in 2011 tien maanden bij Virton en hing twee jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak. In een video van TV2Vie is echter te zien hoe N’Zigou enkele schokkende onthullingen doet over zijn leven.

N’Zigou werd opgeleid bij de Franse eersteklasser Nantes, voor wie hij tussen 2001 en 2005 speelde. Hij werd dan verhuurd aan FC Guegnon en later transfervrij van de hand gedaan aan Stade Reims. In de winter van 2011 tekende de spits bij Virton. Later dat jaar trok hij even naar UR Namur en dan naar het Gabonese Missile FC. Via Fontenay-Foot-Vandée ging het naar Saint-Nazaire, waar hij in 2016 stopte.

Op papier werd N’Zigou geboren op 24 oktober 1983. De spits zou nu dus 34 jaar moeten zijn. In een bekentenis in een Gabonese kerk, die werd gefilmd, gaf hij echter toe dat zijn geboorteakte vervalst werd door zijn ouders. In realiteit werd N’Zigou geboren in 1978 en is hij dus 39 jaar oud. Zijn moeder verloor de Gabonees al vroeg, door toedoen van zijn vader.

“Mijn moeder is dood en ik moet bekennen dat ze is geofferd”, zei N’Zigou in de kerk. “Ik heb een aantal contracten ondertekend die veel geld opbrachten voor mijn familie. Mijn vader besloot mijn moeder te vermoorden om al het geld voor zichzelf te houden. Bovendien kon haar geest zich dan vermengen met de mijne, waardoor ik een betere voetballer kon worden. In mijn dromen vroeg mijn vader aan mij om dit offer te brengen, maar ik weigerde. Uiteindelijk is het toch gebeurd. Het spijt me. Ik moest dit opbiechten.”

Hallucinant, maar er was nog meer. “En toen ik jonger was, had ik een seksuele relatie met mijn tante en met mijn zus. Ik deed het ook met een vriend van me en ik had een langdurige relatie met een andere man”, aldus de 24-voudige Gabonees international.