Eupen huurt jeugdspeler van PSG, die "à la Zlatan" scoorde in Franse jeugdreeksen

Eupen - KAS Eupen heeft aanvallende versterking gevonden in het B-elftal van Paris Saint-Germain. De Oostkantonners nemen Samuel Essende, een 20-jarige spits, op huurbasis over van de Franse landskampioen.

Essende is een jeugdproduct van PSG. De jonge Fransman scoorde de voorbije jaren vlot in de Youth League, de miniversie van de Champions League voor de U19. Twee weken geleden tekende hij zijn eerste profcontract bij de Franse landskampioen. Eupen huurt Essende voor één seizoen, informatie over een mogelijke aankoopoptie is vooralsnog niet bekend.

Eupen heeft zijn competitiestart volledig gemist: de ploeg van trainer Claude Makélélé begon met 0 op 12, waardoor het samen met Excel Moeskroen laatste staat.