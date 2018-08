Plopsaland wordt weer (even) Meli Park

Goed nieuws voor wie geboren is voor de eeuwwisseling. Plopsaland De Panne keert immers terug naar de vorige eeuw. Het pretpark zal weer heel even in het teken staan van bijen en honing. Meli Park is terug.

Meli Park opende de deuren in 1935 en werd in 1999 opgekocht door Studio 100. Het bedrijf van Gert Verhulst toverde het pretpark een jaar later om tot Plopsaland.

Nu, achttien jaar later, brengt Plopsaland Meli Park voor even terug. Tijdens de zogenaamde ‘Meli Park Revival Weekends’ - die plaatsvinden in de weekends van 1 & 2 en 8 & 9 september - kunnen de bezoekers genieten van een stevige dosis nostalgie.

“Het wordt een zoemende rollercoaster van nostalgie die de bezoeker meeneemt naar de wereld van de bijen, het vrolijke deuntje van Apirama, De Papegaaienshow, en de Splash…”, klinkt het.

