Nederlands moordmysterie na 20 jaar opgelost: man die Nicky Verstappen om het leven bracht eindelijk in beeld

Na ruim twintig jaar heeft de Nederlandse politie eindelijk een dader in beeld in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Het lichaam van het 11-jarig jongetje werd in 1998 gevonden in een natuurgebied in Nederlands-Limburg. In al die jaren werden er tal van pistes onderzocht, maar dat leverde telkens niets op.

“Een strijd van 20 jaar wordt toch beloond”, schreef de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries, die de familie van Nicky bijstaat, woensdag op Twitter. Na twee decennia heeft de Nederlandse politie eindelijk een dader in beeld in de zaak rond de moord op Nicky Verstappen (11).

Verdachte Jos Brech.

Het gaat om de 55-jarige Jos Brech die destijds in Simpelveld woonde, slechts enkele kilometers van Brunssum. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. De verdachte is één van de mannen die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van justitie om vrijwillig DNA af te staan. Voor zover bekend was er geen enkele relatie tussen Brech en het slachtoffer.

De man werd tijdens het onderzoek naar de vermissing door de politie weggestuurd bij een afzetting op de Brunssummerheide. “Het ging voor ons om een toevallige passant”, aldus Ingrid Schäfer-Poels, politiechef Limburg. Zijn naam werd genoteerd en werd later twee keer gehoord als getuige, maar er waren op dat moment geen aanwijzingen

Spoorloos

De politie is er zeker van dat het gaat om de dader, maar de man is nog niet gearresteerd. “We weten wie hij is, maar niet waar hij is.” De verdachte vertrok in oktober 2017 naar het buitenland. In februari 2018 had hij nog contact met de familie, maar in april werd hij als vermist opgegeven. Bij het laatste contact zei Brech dat hij in de Franse Vogezen was en een wandeling ging maken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

De politie startte een onderzoek naar de vermissing, waarbij er kleding en andere spullen van de man werden verzameld. DNA-materiaal van die spullen werden vergeleken met het DNA-materiaal dat op het lichaam van Nicky werd gevonden. Op 8 juni kwam het verlossende telefoontje: er was een match.

Het is dus nog niet exact duidelijk wat er met Nicky is gebeurd. De politie voert nu een heel gericht strafrechtelijk onderzoek om de man op te sporen en aan te houden. Er is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Daarbij wordt ook de hulp van de bevolking gevraagd. “Ik smeek namens de familie dat een ieder die iets weet en kan helpen bij de opsporing van deze man, dat die zich meldt”, zei De Vries.

(Lees verder onder de afbeelding)

Monument ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen. Foto: BELGAIMAGE

Zedenfeit

Brech werd al in 1985 opgepakt voor een zedenfeit, maar werd daar niet voor veroordeeld. Hij organiseerde bushcraftreizen, overlevingstochten in de natuur. Daarom was hij geregeld in het buitenland. De politie houdt er rekening mee dat de man zich mogelijk ophoudt in de natuur. Er is al gezocht in de Vogezen, maar tot nu toe leverde dat niets op.

Na 1998 was Brech nog actief bij een kinderdagverblijf in Brunssum en de scouting in Heerlen en Nuth.

Verwantschapsonderzoek

Het onderzoeksteam deed begin dit jaar een “ultieme poging” om de zaak rond te krijgen via een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, waarbij de genetische verwantschap tussen personen kan worden bepaald. Op die manier hoopte de politie een ‘familieprofiel’ te krijgen. Via bijvoorbeeld een broer, neef of oom zou de man opgespoord kunnen worden wiens DNA op het lichaam van Nicky werd aangetroffen. Ruim 16.000 mannen stonden hun DNA af.

Tijdlijn onderzoek naar dood van Nicky Verstappen

Archiefbeeld van de Brunssumerheide. Foto: Hollandse Hoogte / Bastiaan Heus

De moord op de 11-jarige Nicky was een langslepende zaak. Een overzicht:

Het jongetje verdwijnt in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 op de Brunssumerheide, een natuurgebied in Nederlands-Limburg. Nicky was daar samen met dorpsgenootjes op zomerkamp. Een dag later wordt zijn levenloze lichaam gevonden op zo’n 1.200 meter van het kamp. De politie vermoedt al snel dat de jonge tiener seksueel werd misbruikt en vervolgens werd vermoord, maar aanknopingspunten blijven uit. Het onderzoekt komt muurvast te zitten.

In 1999 wordt er een eerst DNA-onderzoek gehouden onder 35 vrijwilligers. Dat levert niets op. Een jaar later komt er een vervolgonderzoek, waarna er in 2001 nieuwe tips bij justitie binnenkomen. Het onderzoek wordt afgerond, ook nu zonder resultaat.

Tussen 2002 en 2009 worden er vijf personen opgepakt in verband met de zaak. Zij worden door gebrek aan bewijs echter vrijgelaten. Ook wordt er onderzocht of de zelfdoding van een man uit Landgraaf verband houdt met de moord op Nicky. Dat blijkt niet het geval. Ook een mogelijke link met verdwijningen van jonge jongens in Duitsland levert niets op.

Wangslijmvlies wordt afgenomen als onderdeel van het DNA-onderzoek. Foto: BELGAIMAGE

In 2010 wordt er een nieuw DNA-onderzoek gehouden. De autoriteiten vragen aan 107 mannen om vrijwillig mee te werken. Ruim 80 van hen doen dat. Er is geen match met het DNA-materiaal dat op het lichaam van het slachtoffer werd gevonden. Twee jaar later wordt de zaak overgedragen aan een nieuwe onderzoeksgroep, een zogenaamd cold case team, dat het dossier opnieuw tegen het licht houdt. Een nieuwe wet maakt in dat jaar ook verwantschapsonderzoek mogelijk.

Het duurt tot februari van 2018 voordat het DNA-verwantschapsonderzoek begint. In totaal worden er 23.000 mannen opgeroepen. Het gaat om het grootste onderzoek van zijn soort ooit in Nederland en wordt gezien als ultieme poging om dader te vinden. Ruim 16.000 mannen geven gehoor aan de oproep.

Op 22 augustus 2018 volgt dan het verlossende woord: er is een dader gevonden, maar deze Jos Brech is spoorloos.