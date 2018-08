Waregem -

In Waregem werd melding gedaan van een poging kinderlokking ter hoogte van een speelplein. Een witte bestelwagen met een man en een vrouw er in stopte ter hoogte van kinderen en de vrouw zei hierop tegen de kinderen: kom eens kijken in de wagen, er zit een kleine kat in de wagen dat je naar mag gaan kijken.