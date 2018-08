Messi en co willen er niet van weten, maar brein achter controversieel La Liga-plan reageert fel: “Logische deal”

Vorige week maakte La Liga bekend dat het vanaf nu competitiewedstrijden wil laten doorgaan in de Verenigde Staten om daar het Spaanse voetbal te promoten. Daar kwam snel fel protest tegen, onder andere van de voetbalclubs zelf. Maar volgens het Amerikaanse brein achter het plan is dit nog maar het begin.

La Liga-voorzitter Javier Tebas vindt dat het Spaanse voetbal een inhaalbeweging moet maken tegenover de Engelse hoogste klasse. In de Premier League gaat de laatste jaren almaar meer geld om. Tebas vond in Amerika een partner met Charlie Stillitano. En die countert de kritiek van Lionel Messi, Sergio Ramos en andere topspelers in de Primera Division.

“Ik denk er al lang over na om competitiewedstrijden te organiseren in de States”, aldus de man die Alex Ferguson en José Mourinho tot zijn vrienden rekent en achter de jaarlijkse International Champions Cup (ICC) zit. “Ik was betrokken bij de Italiaanse supercup tussen Juventus en Milan in 2003, toen twee van de grootste clubs ter wereld. Ik vond dat op dat moment enkel Manchester United groter was. Sindsdien hebben er veel wedstrijden plaatsgevonden, maar een competitiewedstrijd is nog wat anders.”

Premier League

“De ICC is ondertussen deel geworden van de voorbereiding van vele topclubs. Maar door omstandigheden als het WK, komen niet de beste spelers naar hier. Dat is net wat we willen en dat zou een competitiewedstrijd ook betekenen voor ons. We hebben de NFL naar het buitenland zien trekken. waarom zou dit niet andersom kunnen?”, vraagt Stillitano zich af.

“Ik denk dat de Premier League altijd de andere competities pusht”, herhaalt Stillitano de gedachtegang achter de beslissing van Tebas. “Zelfs de Champions League. Geld is zo cruciaal. Toen ze zagen welke geweldige deals de Premier League kon maken, zijn de andere competities zich gaan afvragen hoe ze hun eigen merk zouden kunnen promoten. De Premier League heeft het voordeel dat het de Engelse taal heeft, maar ook La Liga kan hier enorm scoren. Er zijn hier veel regio’s waar er Spaans gesproken wordt. Deze deal is dus niet meer dan logisch.”

“Kijk ook gewoon naar de winnaars van de voorbije Europese trofeeën. Het is duidelijk dat Spanje daarin dominant is gebleken en de beste teams heeft. En toch zit het grote geld in Engeland. Voetballend zijn de Spanjaarden beter, veel beter, dan al de rest. En nu zijn ze ermee akkoord gegaan om voor de komende vijftien jaar in de VS te komen spelen.”

Supersterren

Stillitano countert de kritiek van de La Liga-clubs. “Ik ben al jaren fan van Milan, maar ik woon nu eenmaal niet om de hoek in Milaan. Dat wil dan zeggen dat ik nooit mijn club in actie mag zien? Fans in Spanje zullen één wedstrijd missen, maar fans in Amerika zullen er nu eindelijk wel één kunnen zien. La Liga denkt er net hetzelfde over. Als ik met hen spreek, hoor je vaak dat de NBA het voorbeeld is. Globaal en dus sexy. De atleten zijn cool, gebaseerd op supersterren. Amerika neemt de Europese voetbalcultuur meer en meer over. La Liga denkt simpelweg vooruit.”

“En de spelers zullen hier gerespecteerd worden”, beweert Stillitano. “Het zal zijn alsof ze een Champions League-wedstrijd spelen. Ik hoop dat ze nadien zullen zien dat dit een succes was en overtuigd zullen zijn van het nut hiervan. En dan een echte wedstrijd van het kampioenenbal in de States? Natuurlijk, waarom niet?!”