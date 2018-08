Club Brugge vindt nieuwe spits in Jupiler Pro League

Club Brugge is zo goed als rond met Charleroi-aanvaller Kaveh Rezaei (26). De Iraniër tekent straks een contract van vier jaar bij blauw-zwart. Voorlopig is nog niet bekend hoeveel de Bruggelingen betalen voor Rezaei, die enkele weken geleden zijn contract bij Charleroi nog verlengd had.

Voor Club Brugge, dat pas nog vijftien miljoen euro cashte voor de uitgaande transfers van Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby, was een nieuwe aanvaller een prioriteit. Wesley Moraes is namelijk voor lange tijd geschorst en Jelle Vossen is op de sukkel met de knie. Om die reden probeerde blauw-zwart Kaveh Rezaei al enige tijd naar Brugge te halen, maar twee eerdere boden werden geweigerd door Charleroi. Rezaei was vorig seizoen goed voor zestien goals en scoorde dit seizoen al drie keer.