“Thierry Henry zegt ja tegen Bordeaux en verlaat Rode Duivels”

Volgens het Franse RMC Sport staat Thierry Henry op het punt om de nieuwe trainer van Bordeaux te worden. De ex-voetballer, T3 bij de Rode Duivels, zou met de club uit de Ligue 1 een akkoord bereikt hebben. “Henry heeft ja gezegd. Een akkoord is nog nooit zo dicht geweest geweest”, klinkt het.

RMC Sport meldt dat GACP, de toekomstige Amerikaanse eigenaars van Bordeaux, nog groen licht moeten geven. Nadien zou de 41-jarige Fransman officieel voorgesteld worden. Henry zou dan Gustavo Poyet opvolgen, die op non-actief staat na zijn felle uitlatingen omtrent het transferbeleid van de club. Bordeaux speelt donderdag de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League op bezoek bij AA Gent.

Henry was de laatste jaren aan de slag als T3 van de Rode Duivels, waarmee hij deze zomer een historische bronzen medaille veroverde op het WK in Rusland. De Fransman verlengde zijn overeenkomst met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet, waardoor zijn toekomst bij de Belgen hoogst onzeker was.