Dortmund-coach verrast: “Eden Hazard is mijn droomtransfer”

Borussia Dortmund trapt volgend weekend de Bundesliga af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. Lucien Favre, de nieuwe coach van de Duitse club, hoopt titelfavoriet Bayern München het vuur aan de schenen te leggen, al beseft hij dat zijn team dan nog een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. “Ik droom van Eden Hazard”, verklaart de 60-jarige Zwitser woensdag in Bild.

“Het is een plezier om Hazard te zien voetballen”, vertelt Favre. “Als hij de bal heeft: oh, la, la. Dan is het echt genieten. Hij is ook zo sterk. Hetzelfde geldt voor Kylian Mbappé, die op zijn negentiende al ongelooflijk rijp en clever is. Maar ik noem hun namen eerder voor de fun”, sluit de Zwitser af, die lijkt te beseffen dat een overgang van het duo naar Dortmund wel heel onwaarschijnlijk is.

Na een ijzersterk WK, waar Hazard alleen de Kroaat Luka Modric voor zich moest dulden als beste speler, zag het ernaar uit dat de Rode Duivel bij Chelsea op weg naar de uitgang was. Een transfer naar Real Madrid hing lange tijd in de lucht, maar Hazard is voorlopig nog altijd speler van The Blues. Dat lijkt zo te blijven. Chelsea is absoluut niet van plan zijn sterspeler te laten vertrekken en Hazard zelf lijkt vrede te hebben genomen met een verlengd verblijf in Londen.