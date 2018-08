Zwemverbod wegens blauwalg in De Ster in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Experten van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben woensdag blauwalg vastgesteld in provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De directie heeft daarom een zwemverbod ingesteld dat zeker enkele dagen van kracht blijft. Bootjes mogen wel nog varen.

Het voorbije weekend was er in De Ster nog een zwemevenement zonder problemen met de waterkwaliteit. Maar de blauwalg is snel tot ontwikkeling gekomen en woensdag zijn de drempelwaarden overschreden. Het zwemverbod blijft van kracht tot er geen risico’s meer zijn. Zwemmers die in contact komen met blauwalg riskeren ernstige irritatie aan de huid en bij inslikking volgen darm- en maagklachten.