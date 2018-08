Jason Denayer over zijn transfer naar Lyon: “Ik wil weer stabiliteit na vier uitleenbeurten”

Jason Denayer tekende deze week een contract tot 2022 bij Olympique Lyon. “Ik hoop bij Lyon weer stabiliteit te vinden in mijn carrière, nadat ik de voorbije vier seizoenen ben uitgeleend”, verklaarde Denayer woensdag tijdens zijn officiële voorstelling.

Denayer werd de afgelopen jaren al meermaals gelinkt aan de Franse club. “Deze poging bleek uiteindelijk de juiste”, lachte de 23-jarige verdediger. “Dat de club me al drie jaar volgt, toont aan dat ze me echt wilden en dat ze goed op de hoogte zijn van mijn kwaliteiten.”

“Ik kom hier aan met veel ambitie”, aldus Denayer, die in 2014 doorstroomde naar de A-kern van Manchester City en vervolgens werd uitgeleend aan Celtic Glasgow, Galatasaray, Sunderland en opnieuw Galatasaray. “Na zoveel uitleenbeurten wil ik weer wat stabiliteit in mijn carrière. Die hoop ik hier in Lyon te vinden.”

“Toen ik in het stadion werd rondgeleid, zag ik meteen dat Lyon op en top professioneel is. Alles lijkt hier gebouwd met de bedoeling om de spelers in een zo goed mogelijke setting te zetten”, aldus de achtvoudige Rode Duivel. Helemaal onbekend is het Parc Olympique Lyonnais trouwens niet voor Denayer: de centrale verdediger zat op de bank toen de Rode Duivels op het EK 2016 met 0-2 de boot ingingen tegen Italië in de thuishaven van Lyon.

Indien Denayer, sinds dat EK niet meer opgeroepen bij de nationale ploeg, zijn interlandcarrière hier zou kunnen herlanceren zou dat wel erg symbolisch zijn. “Daar is zeker kans toe”, voorspelt Florian Maurice, de ex-Lyon-spits die de transfer tot stand bracht. “Hij zal de ploeg zeker van dienst zijn dankzij zijn snelheid, zijn stevigheid in duels en zijn verzorgd uitvoetballen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een pak ervaring.”