Broertjes Boateng ondernemen: Jérôme brengt tijdschrift met ‘originele’ naam uit, Kevin-Prin$$ rapt erop los

De Duitse voetballer Jérôme Boateng zal een eigen lifestyle-tijdschrift op de markt brengen. De eerste editie van ‘Boa’, zoals het blad zal heten, moet in de herfst in de rekken liggen.

Boateng zal in het tijdschrift sporters aan het woord laten, maar ook designers en artiesten. “Ik zal mijn passie voor mode, sport en muziek overbrengen en spannende verhalen uit mijn leefwereld vertellen”, legde de 29-jarige verdediger van Bayern München uit.

Al jaren is Boateng bij Bayern en de Duitse nationale ploeg de rots in de branding. Afgelopen zomer ging de 73-voudig international wel mee kopje onder met de Mannschaft op het WK in Rusland, met een exit in de eerste ronde. De verdediger zou deze zomer Bayern kunnen verlaten, en vooral de naam van de Franse topclub Paris Saint-Germain klinkt steeds luider. Voorlopig is er echter nog geen doorbraak in de zaak.

Oudere (half)broer Kevin-Prince Boateng (31) gaat een andere toer op. De Ghanees van het Italiaanse Sassuolo heeft een eerste rapsingle uit onder de naam Prin$$. De titel van zijn eerste song is ‘King’.