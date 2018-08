Dit zijn volgens Club Brugge de vijf mooiste blauw-zwarte goals tegen Anderlecht

Zondag is het tijd voor de eerste échte klassieker in de Jupiler Pro League. Club Brugge krijgt dan grote rivaal Anderlecht over de vloer. In de aanloop naar de clash zette Club een video op Twitter met de volgens hun vijf mooiste blauw-zwart goals tegen paars-wit.

Zondag speelt Club tegen Anderlecht. Om af te trappen blikken we terug naar 5 van onze mooiste goals tegen de Brusselaars uit de laatste jaren. #CluAnd



Wat was jouw favoriete goal ?? Anderlecht? pic.twitter.com/7CCYrV42ct — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 22 augustus 2018