“Marginaalste festival van het land” bindt strijd aan met handtastelijkheden: Kamping Kitsch richt meldpunt op

Kortrijk - De organisatie van het Kortrijkse festival Kamping Kitsch Club wil klachten van handtastelijkheden zoals tijdens de vorige editie vermijden, en richt daarom een meldpunt in.

De organisatie van Kamping Kitsch verwacht dit weekend 20.000 mensen in Kortrijk. Wie naar het zelfbenoemde “marginaalste festival van het land” wil gaan, moet zich verplicht verkleden. Dat zorgde vorig jaar ondanks de gedragsregels (“Geen exhibitionisme: keep your dripper behind the zipper” en “Geen ongewenste intimiteiten / handtastelijkheden”) echter voor heel wat klachten over ongewenste intimiteiten. Zo vertelde een vrouw vorig jaar aan onze krant hoe bepoteld werd, en hoe de beveiliging van het festival haar klacht weglachte.

Om handtastelijkheden te bannen, grijpt de organisatie daarom nu in. “Er komt een meldpunt op de festivalweide waar mensen klacht kunnen neerleggen of hun ongenoegen uiten”, zegt organisator Thomas Van Hoof. “Er komen ook 80 securitymensen die samen met de politie een oogje in het zeil zullen houden.” Op vraag van de stad Kortrijk komen er ook camera’s die de festivalweide in de gaten zullen houden.