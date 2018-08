Piloot ontsnapt aan het ergste wanneer testvlucht met politiehelikopter al snel fout loopt

Een trainingscentrum van de politie in Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas, is donderdag opgeschrikt door een zwaar ongeval. Amper enkele seconden na opstijgen ging een helikopter hard tegen de grond. De piloot raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar.

Dinsdag heeft de politie ook bewakingsbeelden vrijgegeven van het incident. Het was William Denio, een piloot en tevens politieagent op rust, die op dat moment in de helikopter had plaatsgenomen. De man wilde wat nieuw materiaal in het toestel uittesten, maar dat liep al snel helemaal verkeerd.

Het was vooral de plotse stevige wind die al van bij het opstijgen voor heel wat problemen zorgde. Zodra het toestel, meer bepaald een Bell TH-67, het platform wilde verlaten, kreeg Denio het onmiddellijk lastig om de helikopter onder controle te houden. Een ooggetuige maande nog aan om snel te landen, maar het kwaad was al geschied. Het toestel kwam vast te zitten aan het platform en kantelde om, waardoor de rotorbladen helemaal werden vernield.

De piloot mag van veel geluk spreken dat hij het ongeval overleefde. Denio moest met een hoofdwonde afgevoerd worden naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is inmiddels stabiel.