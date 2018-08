Overrompeling: 115 migranten klimmen met geweld over grensmuur van Spaanse exclave in Noord-Afrika

Bij een nieuwe overrompeling van Afrikaanse migranten zijn minstens 115 mensen vanop Marokkaans grondgebied in de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta geraakt. Woensdagmorgen slaagden ze er met geweld in over de zes meter hoge dubbele grensmuur te klauteren, zei een woordvoerder van de overheidsinstantie in Ceuta. Zeven politieagenten liepen verwondingen op in een poging de migranten af te weren. Een van was er erger aan toe en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.