Grote drukte op Antwerpse Ring door ongeval

Borgerhout - Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor grote drukte op de Antwerpse Ring. Richting Gent is in Borgerhout een ongeval gebeurd waardoor de twee middenste rijstroken versperd zijn.

Eerder was ook al een ongeval in de andere richting gebeurd, maar de weg is er nu terug vrij. Richting Gent staat er een file vanaf het viaduct in Merksem. Door de werken aan het knooppunt Antwerpen-Noord is het in het algemeen ook druk richting Nederland.

Wie vanuit Limburg richting Gent moet, rijdt best via Brussel, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.