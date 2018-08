Trump reageert op pijnlijke bekentenissen: “Wie op zoek is naar een goede advocaat, ga niet naar Michael Cohen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op zijn favoriete medium Twitter gedistantieerd van de misdrijven van zijn voormalige campagneleider Paul Manafort. Ook over zijn advocaat Michael Cohen, die in een andere rechtszaak een deal sloot om strafvermindering te krijgen, heeft hij enkel korte tweets verstuurd.

Voor aanvang van een campagnerally in West Virginia (en later op Twitter) reageerde Trump op de veroordeling van Manafort voor oplichting en belastingontduiking. “Paul Manafort is een goede man”, zei de Amerikaanse president. “Ik ben er niet bij betrokken, maar ik voel me nog altijd… Weet je, het is erg triestig. Dit heeft niets te maken met Russische inmenging. Dit is een heksenjacht die schandelijk eindigt.”

A large number of counts, ten, could not even be decided in the Paul Manafort case. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 augustus 2018

De veroordeling van Manafort is de eerste overwinning in de rechtszaal voor speciaal aanklager Robert Mueller, die de Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016 onderzoekt.

De “verhaaltjes” van Cohen

Een vraag van een journalist over de bekentenissen van Michael Cohen negeerde de president echter. De voormalige advocaat van Trump heeft toegegeven dat hij in opdracht van Trump zwijggeld betaalde aan twee vrouwen met wie Trump een affaire zou hebben gehad, met als doel de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Op Twitter ging Trump wel (kort) in op de bekentenissen van Cohen: “Als iemand een goede advocaat zoekt, dan raad ik aan om geen beroep te doen op Michael Cohen”, zo stuurde hij eerst.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 augustus 2018

Een half uur later voegde Trump daaraan toe dat Cohen verhalen verzint om een deal te krijgen. “Ik vind het erg jammer voor Paul Manafort en zijn geweldige familie. ‘Justitie’ heeft een 12 jaar oude belastingzaak genomen, en hem enorm onder druk gezet. In tegenstelling tot Michael Cohen weigerde hij ‘te breken’ - verhalen te verzinnen om een ‘deal’ te krijgen. Veel respect voor een moedig man!”

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 augustus 2018

Rudy Giuliani, de huidige advocaat van Trump, had eerder al in een mededeling gereageerd. “In de aanklacht tegen Cohen zijn er geen beschuldigingen opgenomen tegen de president. Het is duidelijk dat, zoals de aanklager heeft opgemerkt, de acties van Cohen een patroon van leugens en oneerlijkheid over een aanzienlijke periode weerspiegelen.”

Politieke nachtmerrie

Volgens de advocaat van Cohen plaatste zijn cliënt echter zijn familie en land boven zijn loyaliteit aan Trump. “Hij heeft onder ede verklaard dat Donald Trump hem heeft opgedragen om een misdaad te begaan met de betaling aan twee vrouwen om de verkiezingen te beïnvloeden. Als die betalingen een misdaad waren voor Michael Cohen, waarom zouden ze dan geen misdaad zijn voor Donald Trump?”, insinueerde de advocaat een

Volgens juridische experts is de kans echter klein dat Trump tijdens zijn presidentschap strafrechtelijk wordt vervolgd. Ook een eventuele afzettingsprocedure is nog veraf.

Toch zijn de twee rechtszaken een politieke nachtmerrie voor de Amerikaanse president. Nancy Pelosi, de voorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, spreekt van “ongebreidelde corruptie en criminaliteit in de inner circle van Trump”. Ze roept de Republikeinen in het Congres op om hun “medeplichtigheid” met de president te beëindigen en “duidelijk te maken dat niemand boven de wet staat”.